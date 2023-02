Nach Tod eines 16-Jährigen : Anklage gegen Polizisten: Ermittler sehen keine Notwehr

Dortmund Lange war unklar: Hat der Jugendliche sich mit einem Messer auf Beamte zubewegt und zur Eskalation beigetragen, bevor er erschossen wurde? Die Ermittler kommen in der Anklage nun zu einem Ergebnis, das die beteiligten Polizisten nicht gut aussehen lässt.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft fünf an dem Einsatz im August 2022 beteiligte Polizisten angeklagt hat. Wie Dombert am Mittwoch mitteilte, haben sich die Beschuldigten nach wie vor nicht zu den Vorwürfen geäußert. Am schwersten wiegt die Anklage gegen den 29 Jahre alten Beamten, der mit der Maschinenpistole auf den Jugendlichen schoss. Ihm wird Totschlag vorgeworfen.