Landgericht Köln Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Leverkusen geplant: Prozess beginnt

Laut Anklage soll der 16-Jährige im November 2023 in einem Video einen islamistisch motivierten Anschlag angekündigt haben. In dem an eine Chatgruppe versendeten Clip soll er die möglichen Opfer als „Ungläubige“ bezeichnet haben. Mit dem zweiten Verdächtigen aus Brandenburg soll er „ernstlich vereinbart haben“, einen solchen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Leverkusen zu verüben. „Sie sollen geplant haben, einen mit Gasflaschen gefüllten Kleintransporter auf dem Weihnachtsmarkt zur Explosion zu bringen“, hieß es in einer früheren Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft.