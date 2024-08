Solingen im Ausnahmezustand Wie die Polizei nach dem Anschlag nun vorgeht

Der Innenstadtbereich, in dem am Freitagabend bei einem Anschlag mindestens drei Menschen getötet worden sind, gleicht am Tag danach einem Hochsicherheitsgebiet. Die Polizei fahndet mit massiven Kräften nach dem noch flüchtigen Täter. Gleichzeitig muss sie Straßen rund um den Tatort bewachen und genügend Personal vor Ort haben, um für einen nicht ganz auszuschließenden weiteren Angriff, die Bürger schützen zu können. „Wir fahren alles auf, was wir haben“, heißt es in informierten Kreisen.