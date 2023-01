Extremismus : Anti-Terror-Einsatz im Ruhrgebiet: Tipp kam von US-Behörde

Männer in Schutzanzügen tragen einen Karton aus dem Haus in dem ein Anti-Terror-Einsatz stattfand. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de/Marc Gruber/dpa

Castrop-Rauxel Die deutschen Ermittler haben vor dem Anti-Terror-Einsatz im Ruhrgebiet wegen eines möglicherweise geplanten islamistischen Anschlags einen Tipp von Kollegen aus den USA bekommen. Es habe einen Hinweis von einer US-amerikanischen Sicherheitsbehörde gegeben, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

In der Nacht zum Sonntag war ein 32 Jahre alter Iraner festgenommen worden, weil er sich die Giftstoffe Cyanid und Rizin für einen islamistisch motivierten Anschlag beschafft haben soll. Zumindest bei der Durchsuchung der Wohnung des Iraners in Castrop-Rauxel in der Nacht zum Sonntag wurden aber keine Giftstoffe gefunden. Ob er tatsächlich an Gift gekommen war, beantworteten die Ermittler zunächst nicht. Auch der Bruder des Mannes, der sich bei dem Zugriff der Polizei zufällig in der Wohnung aufhielt, wurde festgenommen. Inwieweit er involviert ist, wird noch geprüft.