Brandstiftungen in Essen Anwalt: Tatverdächtiger hatte kein politisches Motiv

Der 41 Jahre alte Mann, der am Samstag in Essen zwei Brände in Mehrfamilienhäusern gelegt haben soll, hatte nach Angaben seines Anwalts kein politisches Motiv. „Nicht die Spur“, sagte Rechtsanwalt Volker Schröder der Deutschen Presse-Agentur. „Reine familientragische Geschichte. Kampf gegen seine Frau um die Kinder - und wahrscheinlich eine psychische Störung.“ Das sei die Gemengelage, die zu der Tat geführt habe. Warum der Mann nach den beiden mutmaßlichen Brandstiftungen auch noch mit einem Lieferwagen in zwei Lebensmittelläden gefahren sei, könne er auch noch nicht erklären, sagte Schröder.