Arbeitsmarkt : Arbeitslosigkeit in NRW steigt zu Jahresbeginn deutlich

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Nordrhein-Westfalen zum Jahresbeginn wie für die Jahreszeit typisch spürbar gestiegen. Insgesamt waren im Januar im bevölkerungsreichsten Bundesland 702.519 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 4,1 Porzent mehr als im Vormonat, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag berichtete. Die Arbeitslosenquote stieg von 6,9 auf 7,2 Prozent.

Auswirkungen des Krieges und der globalen Entwicklungen ließen sich dennoch am Arbeitsmarkt in NRW beobachten, betonte der Arbeitsmarkt-Experte. „Es gibt weiterhin eine Zurückhaltung bei der Neumeldung von Arbeitsstellen.“ Rund 23.000 neu bei den Agenturen für Arbeit gemeldete offene Stellen seien auch für einen Monat in der Winterpause wenig.

Die regionalen Unterschiede auf dem nordrhein-westfälischen Arbeitsmarkt waren auch im Januar groß. Am höchsten war die Arbeitslosenquote mit 9,9 Prozent im Ruhrgebiet. Im Rheinland lag sie bei 7 Prozent, im Bergischen Land bei 6,9 Prozent, in Ostwestfalen-Lippe bei 5,6 und in Südwestfalen bei 5,5 Prozent. Am niedrigsten war die Arbeitslosenquote mit 4,5 Prozent im Münsterland.