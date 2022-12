Arbeitsmarkt : Arbeitsmarkt bleibt 2023 trotz Rezessionssorgen wohl stabil

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit vor der Zentrale in Nürnberg. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Düsseldorf Allen Unkenrufen zum Trotz sieht es auf dem Arbeitsmarkt Nordrhein-Westfalens relativ gut aus. Das liegt auch daran, dass viele Firmen ihre Fachkräfte auch bei Auftragsflauten oder Kostenproblemen halten wollen. Wie geht es im kommenden Jahr weiter?

Trotz der drohenden Rezession gehen Nordrhein-Westfalens Arbeitsagenturen nicht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im kommenden Jahr stark steigen wird. Man rechne „mit einem weitestgehend stabilen Arbeitsmarkt und einer stabilen Beschäftigung“, sagte der Regionalchef der Bundesagentur für Arbeit, Torsten Withake, am Montag. „Allerdings wird die Fachkräftesicherung zunehmend zur Herausforderung für Unternehmen.“ So werden die Folgen der demografischen Entwicklung spürbarer, und auch die Digitalisierung spielt eine Rolle, da die Ansprüche an die Qualifikation von Fachkräften steigen.