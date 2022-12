Kirche : ARD zeigt Silvester-Gottesdienst aus Gasometer Oberhausen

Oberhausen Die ARD zeigt am Samstag (16.00 Uhr) einen ökumenischen Silvestergottesdienst aus dem Gasometer in Oberhausen. Dort ist gerade eine Ausstellung über die Zerbrechlichkeit der Erde zu sehen - das sei ein passender Rahmen für den Gottesdienst am Ende dieses Jahres, schrieb das Bistum Essen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Viele Gewissheiten sind in diesem Jahr in Frage gestellt worden, und die globale Herausforderung des Klimawandels steht uns vor Augen wie selten. Da tut es gut, vor der großartigen Weltkugel des Gasometers von unseren Sorgen und von unserer Hoffnung zu sprechen“, sagte der katholische Pfarrer Gereon Alter. Er hält den Gottesdienst zusammen mit der evangelischen Theologin Sarah Vecera von der Vereinten Evangelischen Mission aus Wuppertal.

Die Fürbitten, die im Gottesdienst vorgetragen werden, stammen von Besucherinnen und Besuchern der Gasometer-Ausstellung. Häufig hätten die Menschen ihre Sorgen vor dem Klimawandel und dem Krieg niedergeschrieben. „Ihre Sorgen und Nöte, ihre Bitten sollen in diesem besonderen Gottesdienst zum Jahresschluss Platz haben“, sagte Vecera. Der Gottesdienst wurde bereits im November aufgezeichnet.

© dpa-infocom, dpa:221231-99-61346/2

(dpa)