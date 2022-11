Kriminalität : Arzt über isoliertes Kind: Palette an Problemen möglich

Arzt über isoliertes Kind: Palette an Problemen möglich

Attendorn Bei dem mutmaßlich fast sein gesamtes Leben lang eingesperrten achtjährigen Mädchen aus dem Sauerland ist nach Einschätzung eines Kinderarztes mit gesundheitlichen Folgen zu rechnen. „Da ist eine große Palette an körperlichen und psychiatrischen Erkrankungen oder Problemen möglich“, sagte Kinder- und Jugendarzt Axel Gerschlauer der Deutschen Presse-Agentur.

Auch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Ralph Schliewenz geht davon aus, dass das Mädchen „in seiner Entwicklung in verschiedenen Facetten beeinträchtigt sein wird“. Er hob die Bedeutung des Kontakts unter Gleichaltrigen hervor. „Sich zu messen, sich zu vergleichen, quasi auf Augenhöhe zu wachsen“, sagte er, sei sehr wichtig für die Entwicklung.

Das Mädchen soll in einem Haus der Großeltern in Attendorn fast sieben Jahre lang festgehalten worden sein und nur Kontakt zu seiner Mutter und den Großeltern gehabt haben. Gegen die drei ermittelt die Staatsanwaltschaft in Siegen wegen Freiheitsberaubung und Misshandlung von Schutzbefohlenen.