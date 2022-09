Ständehaus-Treff : Astronaut Maurer: „Da oben kamen Touristen vorbei“

Matthias Maurer, Astronaut, spricht im K 21 in Düsseldorf.

Düsseldorf Zwei Mal hat Astronaut Matthias Maurer während seiner Zeit auf der Internationalen Raumstation Besuch von Touristen erhalten. Darüber spricht er am Montagabend in Düsseldorf. Und erzählt auch, warum ihm das Alter der Touristen hoffnungsvoll stimmt.

Astronaut Matthias Maurer hat während seiner Zeit auf der Internationalen Raumstation im All zweimal Besuch von Touristen erhalten. Ein japanischer Milliardär sei samt Assistent mit einer russischen Sojus-Mission herangeschwebt, berichtete der Saarländer am Montagabend in Düsseldorf beim Ständehaus-Treff der „Rheinischen Post“. Danach sei eine US-Mission mit drei weiteren Milliardären angedockt.