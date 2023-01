Wetter : Auch im neuen Jahr bleibt es in NRW ungewöhnlich mild

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Essen Vorläufige Temperaturrekorde zum Jahreswechsel und auch im Verlauf der ersten Januarwoche bleibt es in Nordrhein-Westfalen ungewöhnlich mild: So erreichen die Temperaturen am Montag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) landesweit 12 bis 14 Grad, in Hochlagen 9 bis 12 Grad.



Neben den milden Temperaturen muss zunächst weiter mit stürmischen Böen und Regenschauern gerechnet werden. Erst im Laufe des Tages wird der Wind mäßiger, auch der Regen lässt nach. In der Nacht zum Dienstag ist es wechselnd bewölkt mit nur noch seltenen und schwachen Regenschauern.

Im Tagesverlauf kommt es dann vermehrt zu Auflockerungen bei Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad, im Bergland 3 bis 6 Grad. Auch am Mittwoch bleibt es mild, landesweit ist aber wieder ungemütliches Schauerwetter vorhergesagt.

