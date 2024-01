Freizeit Auch ohne Naturschnee: Großes Skiangebot im Sauerland

Ebenfalls ab Freitag gibt es unter anderem in Willigen, Winterberg und Neuastenberg die Möglichkeit, abends wieder unter Flutlicht die Hänge hinabzufahren. Wer einen Schlitten dabei hat, kann auf mindestens sieben präparierten Rodelhängen hinabsausen. Langläufer müssen sich noch in Geduld üben, denn mangels Schneefall sind noch keine Loipen gespurt. Das Skilanglaufzentrum Westfeld in Schmallenberg, das als einziges in der Region auf technische Beschneiung für Langläufer setzt, hofft, in der kommenden Woche an der Start gehen zu können.