Bundesliga : Auch ohne Wirtz und Co.: Bayer siegt in Bremen

Auch ohne Wirtz und Co.: Bayer siegt in Bremen

Bremen Bayer Leverkusen setzt seinen Aufwärtstrend auch in Bremen fort. Und das, obwohl der Trainer eine riskante Aufstellung wählt.

Trotz einer riskanten Groß-Rotation bleibt Bayer Leverkusen auch in der Fußball-Bundesliga auf Europapokal-Kurs. Zwischen den beiden Achtelfinalspielen in der Europa League gegen Ferencvaros Budapest und eine Woche vor dem Highlight-Spiel gegen Bayern München in der Liga gewannen die Rheinländer am Sonntagabend bei Werder Bremen mit 3:2 (1:1) und mischen damit weiter mit im Kampf um Platz sieben, der am Ende für die Europa Conference League reichen könnte. Auch Platz sechs, auf dem die derzeit schwächelnden Frankfurter liegen, ist nur sechs Zähler entfernt.