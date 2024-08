Temposünderin Auf dem Weg ins Gericht: 33-Jährige wieder zu schnell

Demzufolge waren die Beamten in einem Auto der Bielefelder Autobahnpolizei am Morgen auf dem Weg nach Minden zu ihrer Zeugenaussage. Erneut fuhr die Frau viel zu schnell. Diesmal mit Tempo 164. Als Begründung sagte die 33-Jährige, sie habe es eilig und sei auf dem Weg ins Gericht - was den Beamten in dem Videowagen bekannt war. Über die Folgen des Tempoverstoßes wird später entschieden, teilte die Polizei mit. Aber mit einem Fahrverbot müsse sie laut Mitteilung wohl rechnen.