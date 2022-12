Einzelhandel : Auf Sparkurs: Ceconomy will Profitabilität erhöhen

Düsseldorf Auch Deutschlands größter Elektronikhändler hat in der Konsumflaute zu kämpfen. Mit einem ganzen Bündel von Aktionen will er deshalb die Kosten drücken.

Gemeinsame Werbeaktionen der konzerneigenen Handelsketten Media Markt und Saturn, ein gestrafftes Angebot und schlankere Verwaltungsstrukturen: Der Elektronikhändler Cecomnomy will an zahlreichen Schrauben drehen, um angesichts der gedämpften Konsumlaune von Verbrauchern seine Kosten zu senken. „Wir werden alles tun, um unsere Profitabilität zu steigern und unsere Effizienz zu erhöhen“, sagte Ceconomy-Chef Karsten Wildberger bei der Präsentation der Zahlen für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 am Donnerstag in Düsseldorf.