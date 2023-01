Wesel : Auffahrunfall auf A 57: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Moers Auf der Autobahn 57 bei Moers sind am Dienstagabend bei einem Unfall zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. An dem Auffahrunfall seien vier Autos beteiligt gewesen, teilte die Polizei in Düsseldorf mit.



In einer Kettenreaktion seien nach einem Bremsvorgang die Wagen aufeinander geschoben worden. Eine Person sei in einem Auto eingeklemmt worden und habe befreit werden müssen. Ein Rettungshubschrauber sei vor Ort.

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Nimwegen. Alle drei Fahrstreifen waren blockiert. Die Polizei leitete den Verkehr über einen Ausfahrtstreifen an der Unfallstelle vorbei. Der Rückstau war mehrere Kilometer lang.

