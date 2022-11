Bochum : Auto durchbricht Brückengeländer und stürzt auf A448

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bochum Vier Menschen sind in Bochum in einem Auto auf die A448 gestürzt, nachdem dieses ein Brückengeländer durchbrochen hat. Dabei seien sie teilweise schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 28-jähriger Fahrer sei demnach in der Nacht zum Samstag mit drei weiteren 23, 25 sowie 26 Jahre alten Insassen an Bord von der A448 auf die Brücke „Wasserstraße“ abgebogen. Dort habe der Mann laut Polizei aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren und das Geländer durchbrochen. Der Wagen sei dann sechs Meter tief auf die A448 gestürzt und auf dem Dach liegen geblieben.

Die Einsatzkräfte mussten laut Mitteilung der Feuerwehr die vier mit technischen Einsatzmitteln aus dem Wagen befreien. Der 28-Jährige und ein weiterer Mensch wurden gemäß Polizei schwer verletzt; die anderen beiden Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallort war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Instandsetzung des Geländers gesperrt. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:221119-99-580434/2

(dpa)