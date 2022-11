Borken : Auto geraubt: Polizei fahndet nach Täter

Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Vreden Die Polizei fahndet in Nordrhein-Westfalen nach einem Auto-Räuber. Der Mann habe sich am Reformationstag auf einem Parkplatz in Vreden in das Auto eines Mannes gesetzt und angegeben, dass er zu einem Autohaus gefahren werden möchte, teilte die Polizei am Freitagabend in Borken mit.



Während der Fahrt habe er dem Fahrer dann plötzlich ein Cuttermesser ans Bein gehalten und verlangt, nach Ahaus Alstätte gefahren zu werden. Dort habe er den Autobesitzer aufgefordert, zu einem Waldstück zu fahren - wo er ihn aussteigen ließ und mit dessen Pkw flüchtete.

Die Polizei sucht nun Hinweis zum Täter oder seinem Aufenthaltsort. Da der Mann möglicherweise bewaffnet sei, riet sie: „Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an!“

© dpa-infocom, dpa:221104-99-390641/2

(dpa)