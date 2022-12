Euskirchen : Auto kommt von Straße ab: Fußgängerin stirbt

Polizisten stehen bei einem Einsatz auf der Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

Bad Münstereifel Eine 53-jährige Fußgängerin ist in Bad Münstereifel auf dem Gehweg von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die 18-jährige Fahrerin sei am Dienstagmorgen wohl wegen Blitzeis in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit der Fußgängerin zusammengeprallt, teilte die Polizei mit.



Die 53-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Der ebenfalls vom Auto erfasste Hund der Frau wurde zum Tierarzt gebracht. Die 18-Jährige stand der Polizei zufolge unter Schock und kam ins Krankenhaus. Die Unfallstelle blieb zwischenzeitig gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:221227-99-28398/3

(dpa)