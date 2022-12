Motorsport : Auto-Tuner mit Umsatzrückgang: Interesse an E-Auto-Tuning

Auto-Tuner mit Umsatzrückgang: Interesse an E-Auto-Tuning

Den veredelten VW ID.Buzz schauen sich auf der Essen Motor Show Fachbesucher an. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Essen Die deutsche Auto-Tuningbranche verzeichnet angesichts der schwierigen Wirtschaftslage einen Umsatzrückgang um drei bis fünf Prozent, zugleich aber eine wachsende Nachfrage nach individuell umgebauten Elektroautos.

Das sagte der Vorstandschef des Verbandes der Automobiltuner (VDAT), Constantin Buschmann, am Freitag bei der Eröffnung der Tuning-, Classic- und Sportwagenmesse Essen Motor Show.

Der Verband vertritt rund 100 größere Tuning-Unternehmen in Deutschland mit einem Jahresumsatz von rund einer dreiviertel Milliarde Euro. Die Essen Motor Show, die am Samstag beginnt, ist nach eigener Einschätzung die bedeutendste Messe für Tuning und Motorsport in Europa mit rund 500 Ausstellern.