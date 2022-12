Verkehr : Autobahnkreuz Kaiserberg wird zur Großbaustelle

Ein Schild weist auf eine Baustelle auf einer Autobahn hin. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Duisburg Zwei Autobahnen, zwei wichtige Bahnstrecken und ein Kanal für Frachtschiffe: Am Autobahnkreuz Kaiserberg kommt einiges an Verkehr zusammen. Doch die Brücken sind in die Jahre gekommen.



Das stauanfällige Autobahnkreuz Kaiserberg in Duisburg wird in den nächsten Jahren zur Großbaustelle. Nach dem ersten Spatenstich an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) soll mehr als acht Jahre lang an den Fahrbahnen, Brücken und Rampen gearbeitet werden. Das Kreuz, an dem sich die A3 und die A40 treffen, wurde in den 1960er Jahren gebaut und sei entsprechend in die Jahre gekommen. Außerdem wird auf beiden Autobahnen eine zusätzliche Spur in jede Richtung gebaut, damit es künftig weniger Staus gibt, teilte die Autobahn-Gesellschaft mit. Die Bauarbeiten sollen rund 365 Millionen Euro kosten.

Für Auto- und Lastwagenfahrer werde es in den nächsten Monaten zunächst zu keinen größeren Einschränkungen kommen, sagte ein Sprecher. Geplant sei dann, zunächst Ausweichfahrbahnen zu bauen, bevor die alten Fahrbahnen gesperrt und umgebaut werden. So sollen Beeinträchtigungen für den Verkehr so gering wie möglich gehalten werden. In den nächsten Jahren seien Einschränkungen für Autofahrer bei einem Bauprojekt dieser Größe aber unvermeidbar.

Das Kreuz wurde zuletzt von 130.000 Fahrzeugen pro Tag genutzt. Bis 2030 rechnet die Autobahn-Gesellschaft mit 145.000 Fahrzeugen pro Tag. Auch zwei wichtige Bahnstrecken, ein für die Schifffahrt wichtiger Nebenkanal der Ruhr und mehrere kleinere Straßen verlaufen in dem Bereich. Wegen seiner eigenwilligen Form wird das Autobahnkreuz Kaiserberg im Volksmund auch „Spaghetti-Knoten“ genannt.

(dpa)