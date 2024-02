Oberbergischer Kreis Autodiebe bleiben mit geklautem Wagen liegen

Im Bergischen Land sind am Samstag zwei Männer mit einem gestohlenen Wagen liegengeblieben. Zeugen hätten die Polizei verständigt, nachdem in Waldbröl ein Auto mitten auf der Straße stehen geblieben war, wie die Polizei in Gummersbach mitteilte. Vor Ort angekommen, traf die Polizei auf zwei 27 und 36 Jahre alte Männer, die schon andere Verkehrsteilnehmer um Starthilfe gebeten hatten.