Ermittlungen : Babysitter missbraucht Kinder: Neue Dimension der Brutalität

Köln : Missbrauchsfall: Täter fand Opfer als Babysitter Im neu aufgedeckten Missbrauchskomplex Wermelskirchen hat der Verdächtige nach Angaben der Ermittler den Großteil seiner Opfer als Babysitter gefunden. Er sei über entsprechende Plattformen an die Jobs gekommen, so die Ermittler am Montag in einer Pressekonferenz.