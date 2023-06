Rolandseck-Festival Pianist Daniel Barenboim kommt nach Bad Honnef

Zwischen Barenboim und dem Rolandseck-Festival existieren seit Langem buchstäblich familiäre Bande. Seine Frau, die renommierte Pianistin Elena Bashkirova, und der gemeinsame Sohn des Paares, der Geiger Michael Barenboim, zählen seit vielen Jahren zu den ständigen Gästen des Festivals. Bashkirova ist auch in diesem Jahr wieder dabei. Außerdem ist Daniel Barenboim eines der ersten Ehrenmitglieder der Wasmuth-Gesellschaft, die das in früheren Zeiten im Arp Museum/Bahnhof Rolandseck beheimatete Rolandseck-Festival veranstaltet. Darüber hinaus steht auch Festivalleiterin Mihaela Martin selbst mit Barenboim in musikalischer Verbindung. Die gebürtige Rumänin unterrichtet neben ihrer Lehrtätigkeit an der Musikhochschule Köln auch an der Barenboim-Said-Akademie in Berlin.