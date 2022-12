Kolonialismus : Baerbock und Roth geben Benin-Bronzen in Nigeria zurück

Baerbock und Roth geben Benin-Bronzen in Nigeria zurück

Abuja Mit einem international beachteten Schritt geben Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth an diesem Dienstag (13.00 Uhr) in der nigerianischen Hauptstadt Abuja 20 der kostbaren Benin-Bronzen zurück.

Die Kunstschätze gehörten bisher zu Beständen von Museen in Berlin, Hamburg, Köln, Dresden/Leipzig und Stuttgart.

Die Grünen-Politikerinnen waren am Sonntag in das krisengeschüttelte westafrikanische Land gereist, um die Exemplare persönlich an die nigerianische Seite zu übergeben. Baerbock und Roth werden von den Spitzen mehrerer Museen begleitet.