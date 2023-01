Verkehr : Bahn: Bauarbeiten im Düsseldorfer Norden sollen enden

Düsseldorf Die Bahn hat ihr Schienennetz im Düsseldorfer Norden modernisiert. Nach drei Wochen soll der Verkehr nun wieder rollen. Vor allem Regionalzüge waren von der Sperrung betroffen.

Die Bahn will am Freitagabend (21.00 Uhr) ihre Bauarbeiten am Schienennetz im Düsseldorfer Norden pünktlich beenden. Das teilte ein Bahnsprecher auf Anfrage mit. Die Arbeiten hatten drei Wochen lang für erhebliche Einschränkungen zwischen Düsseldorf und dem Ruhrgebiet gesorgt. Einige Regionalzüge aus Richtung Norden endeten bereits im Ruhrgebiet und fuhren Düsseldorf nicht an.