Bauarbeiten : Bahn-Chaos bleibt trotz Ausfall von Zügen im Ruhrgebiet aus

Essen Im Nah- und Fernverkehr der Bahn werden auf der Hauptstrecke durch das Ruhrgebiet zahlreiche Züge umgeleitet. Das befürchtete Chaos am Dienstag bleibt zunächst aber aus.

Auf der Haupt-Bahnstrecke durch das Ruhrgebiet sind seit Montagabend einige Züge umgeleitet worden. Zugreisende und insbesondere Berufspendler waren jedoch offenbar gut auf die Ausfälle vorbereitet, so dass das befürchtete Chaos an den Bahnhöfen in Dortmund, Bochum oder Essen am Dienstagmorgen im Berufsverkehr ausblieb.