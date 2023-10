Bahngewerkschaft GDL RB 26 von Köln nach Mainz von Streikaufruf betroffen

Zwölf Stunden soll ein Warnstreik am Samstag dauern: Von 02.30 am frühen Samstagmorgen bis 14.30 Uhr, wie die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivfüher (GDL) am Donnerstagabend mitteilte. Der mögliche Warnstreik hat auch Folgen für Reisende in Bonn und der Region. Betroffen seien neben der Regionalbahn Köln-Mainz RB 26 zahlreiche weitere Linien.