Ausbau RRX Bahnstrecke Düsseldorf-Köln soll wieder freigegeben werden

Nach ursprünglichen Plänen der Bahn sollte die Strecke bereits Mitte August wieder befahrbar sein. Der Termin wurde aber wiederholt verschoben. Grund war unter anderem ein Diebstahl in großem Stil: Anfang August stahlen Unbekannte Bahnangaben zufolge auf einer Länge von rund einem Kilometer die Oberleitung und beschädigten Masten. Auch in der Folge räumte das Projektteam laut Bahn „nahezu täglich neue unvorhersehbare Schwierigkeiten aus dem Weg“. Zuletzt gab es etwa Fehlermeldungen bei Probefahrten für die neuen elektronischen Stellwerke in Leverkusen, Langenfeld und Düsseldorf-Reisholz.