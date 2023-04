Verkehr Bahnstrecke in Wuppertal nach Güterwaggon-Unfall repariert

Wuppertal · Nach dem Güterwaggon-Unfall in Wuppertal vom Montag hat die Bahn die Strecke am frühen Donnerstagmorgen wieder hergestellt. „Die Reparaturarbeiten wurden gegen zwei Uhr morgens abgeschlossen. Inzwischen verkehren alle Züge wieder regulär“, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstagmorgen.

06.04.2023, 07:39 Uhr

Mitarbeiter der Deutschen Bahn begutachten einen aus den Gleisen gesprungenen Güterwaggon am Bahnhof Langerfeld. Foto: Roberto Pfeil/dpa





Es geben keine Behinderungen mehr. Bei Rangierarbeiten am Wuppertaler Bahnhof Langerfeld war am Montagmorgen ein Güterwaggon entgleist. Der entgleiste Waggon wurde schnell geborgen, die Bahn musste aber Schienen und die Oberleitung an der Unfallstelle aufwendig reparieren. Der Unfall in Wuppertal hatte besonders große Auswirkungen auf den Bahnverkehr, weil zeitgleich etwas weiter nördlich die Strecke von Duisburg nach Essen planmäßig gesperrt ist. Dort modernisiert und erweitert die Bahn während der zweiwöchigen Osterferien das Schienennetz. © dpa-infocom, dpa:230406-99-229298/2

(dpa)