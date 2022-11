Naturschutz : Bauern und Naturschützer: Mehr Geld für Umweltprojekte

Düsseldorf Es geht um Uferrandstreifen oder Wildpflanzenmischungen: Landwirte sollen einen Beitrag zum Natur- und Artenschutz leisten und bekommen dafür öffentliche Gelder. Doch die reichen nicht aus. Die Förderung wird nun gedeckelt, was auf Kritik von verschiedenen Seiten stößt.

Damit Landwirte in Nordrhein-Westfalen genug Geld für geplante Naturschutzprojekte haben, fordern Bauern und der Naturschutzbund Nabu mehr Fördermittel. „In einer Zeit, in der Biodiversitäts- und Klimakrise die Lebensgrundlagen des Menschen bedrohen, kann es nicht sein, dass die Bereitschaft der Bäuerinnen und Bauern, einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität zu leisten, nicht in vollem Umfang honoriert wird“, erklärte die Nabu-Landesvorsitzende Heide Naderer am Montag in Düsseldorf.