Köln-Coach : Baumgart: „Blick geht nach unten, nicht nach oben“

Köln Der Klassenerhalt hat beim 1. FC Köln trotz des guten Starts ins Jahr 2023 und der letztjährigen Europacup-Qualifikation immer noch höchste Priorität. „Meine Aufgabe ist es, dass wir nach unten nicht nur ein Auge haben, sondern zwei Augen“, sagte Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag: „Ich war ein Spieler, der immer wieder im Abstiegskampf war.

Als Zwölfter hat der in diesem Jahr noch ungeschlagene FC vor dem Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) je sieben Punkte Abstand auf den im letzten Jahr belegten siebten Rang und den Relegationsplatz. Gegen den Tabellendritten wird Winter-Neuzugang Davie Selke derweil trotz seiner verletzungsbedingten Auswechslung am Sonntag auf Schalke (0:0) dabei sein können. „Er ist im Training, also wahrscheinlich auch im Kader“, sagte Baumgart. Der Stürmer spielte von 2015 bis 2017 auch für Leipzig.