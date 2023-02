Polizeieinsatz : Baumgart kritisiert Kontrolle bei FC-Fans: „Bewusste Aktion“

Köln Um einen Polizeieinsatz vor dem Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln in Stuttgart gibt es Ärger. Auch Kölns Trainer Baumgart ist sauer. Die Polizei kündigt eine Aufarbeitung an.

Trainer Steffen Baumgart hat die Polizeikontrolle bei Fans des 1. FC Köln vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel in Stuttgart kritisiert. „Da war geplant, die Jungs von Anfang an rauszunehmen. Das ist aus meiner Sicht auch nicht in Ordnung“, sagte Baumgart beim TV-Sender Bild: „Das ist eine bewusste Aktion, da muss mir keiner erklären, dass das eine Aktion ist, um mehr Sicherheit zu haben.“