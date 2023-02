Trainer des FC Köln : Baumgart nach Karnevals-Sitzung: „War sehr lang“

Werner Wolf, Präsident, kommt als Römer zur Karnevalssitzung des 1. FC Köln. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Köln Kölns Trainer Steffen Baumgart hat Spaß am rheinischen Karneval, ist aber noch längst nicht mit allen Feier-Gepflogenheiten vertraut. „Es macht Spaß, ist sehr schön und trotzdem bin ich noch in der Gewöhnungsphase“, sagte der 51 Jahre alte gebürtige Rostocker am Mittwoch und ergänzte: „Und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger dauern.“



„Man erlebt jeden Tag was Neues“, sagte Baumgart, der die Vereins-Karnevalssitzung am Vorabend sehr genossen hatte. „Wir haben eine sehr schöne Sitzung gehabt, wo alle auch komplett mitgezogen haben“, sagte er. „Es war sehr lang gestern.“

Für Baumgart war es in seiner zweiten Saison als FC-Coach die erste Club-Karnevalssitzung. Im Vorjahr war die Traditionsveranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Baumgart hatte sich für die Sitzung als Römer in schwerer Rüstung verkleidet.

