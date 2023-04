Bundesliga Baumgart: Stand heute kein Einsatz-Geschenk für Horn

Hintergrund von Baumgarts ablehnender Haltung ist sicher nicht nur die von ihm angeführte Bemerkung, dass „es darum geht, in der Tabelle noch zu klettern“. Auch die Situation der Gegner dürfte eine Rolle spielen. Die beiden kommenden Kontrahenten Freiburg und Leverkusen spielen noch um die Qualifikation für Europa, Hertha BSC kämpft um den Klassenerhalt und für den FC Bayern könnte am letzten Spieltag in Köln ein Meister-Finale anstehen. Möglich wäre wohl bestenfalls ein Horn-Einsatz am vorletzten Spieltag in Bremen, das wie Köln 35 Punkte hat.