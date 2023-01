Fußball : Baumgart traut Paderborn Aufstieg und Pokal-Überraschung zu

Paderborn Vier Jahre arbeitete Steffen Baumgart erfolgreich in Paderborn. 2019 führte er die Ostwestfalen zum zweiten Mal in die Bundesliga. Er glaubt, dass im Sommer ein dritter Aufstieg möglich ist.

Trainer Steffen Baumgart sieht seinen Ex-Club SC Paderborn als heißen Kandidaten im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga und hält auch eine Pokal-Überraschung für möglich. „Sie spielen sehr, sehr guten Fußball. Deshalb traue ich ihnen sehr viel zu, auch im Pokal gegen Stuttgart“, sagte der 2021 nach vier Jahren in Ostwestfalen zum Bundesligisten 1. FC Köln gewechselte Trainer der Deutschen Presse-Agentur. Zweitligist Paderborn empfängt an diesem Dienstag (18.00 Uhr/Sky) den Bundesligisten VfB Stuttgart im Achtelfinale des DFB-Pokals.