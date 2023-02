Führungswechsel : Bayer-Chef Baumann geht: Pharma-Chef von Roche kommt

Leverkusen Dass der bisherige Vorstandschef Baumann bei Bayer früher gehen würde, hatte sich abgezeichnet. Nun gibt es auch einen Nachfolger.

Der zuletzt immer weiter wachsende Druck von Investoren auf Bayer hat Wirkung gezeigt: Der Pharma- und Agrarchemiekonzern trennt sich früher als vorgesehen vom umstrittenen Vorstandschef Werner Baumann (60). Die Leverkusener präsentierten am Mittwoch einen Nachfolger: Der Pharmachef des schweizerischen Rivalen Roche, Bill Anderson (56), soll das Ruder ab Anfang Juni übernehmen. Bereits am 1. April wird als Mitglied des Vorstands in das Unternehmen eintreten. Die Aktie des Dax-Schwergewichts zog vor Handelsschluss deutlich an.