Europa League : Bayer träumt vom Titel nach Frankfurter Vorbild

Leverkusen Es war eine Pflichtaufgabe, und Bayer Leverkusen löste sie ohne Glanz. Dennoch nährte das Auftreten beim 2:0 gegen Ferencváros Budapest Träume vom ganz großen Coup.

Und dass die in der Hinrunde so unsichere Mannschaft nun bereit ist für größere Aufgaben, zeichnet sich zumindest ab. Zudem hat sie, nachdem in der Hinrunde in Florian Wirtz und Patrik Schick die beiden überragenden Spieler der Vorsaison fehlten, aktuell nahezu keine Verletzungssorgen. Der diesmal allerdings gesperrte Robert Andrich, sonst ein Leader im defensiven Mittelfeld, ging am Donnerstag mit den Worten „Endlich mal ein dreckiger Sieg“ in die Kabine. „Ich widerspreche meinem Kumpel nicht“, sagte Kerem Demirbay, der Schütze des 1:0 (10.), lachend: „Das war eine sehr reife Leistung. Es ist ein Prozess, noch reifer zu werden, auch für die große Bühne.“ Amiri nannte die Leistung „sehr erwachsen“. So wie bei Frankfurt im vergangenen Jahr.