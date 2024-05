Angeschlagenes Warenhausunternehmen Worauf Galeria nun setzen will

Vor allem in Beratung und Service sieht er gute Chancen für den stationären Handel. Investitionen in gutes Personal seien deshalb ebenso nötig wie in den Online-Kanal. „Wenn Breuninger mehr als die Hälfte seines Umsatzes online macht, Galeria hingegen weniger als zehn Prozent, so spricht das für sich“, so Hudetz. Fraglich ist, wie wichtig den neuen Eigentümern das Online-Geschäft ist. Dem ZDF sagte Beetz im April: „Ich bin kein Freund von Online. Wir glauben an das Warenhaus. Wir glauben an die visuelle Präsentierung von Marken, die Anfassbarkeit.“