2. Bundesliga Bedenkliche Talfahrt: Schalke patzt auch nach Trainerwechsel

Alle Hoffnungen, dass der Trainerwechsel für eine schnelle Trendwende sorgen könnte, erwiesen sich als Wunschdenken. Vor allem in der ersten Halbzeit der Partie dürfte es Karel Geraerts klar geworden sein, auf welch schwierige Mission er sich beim kriselnden Revierclub eingelassen hat. Im Anschluss an sein missratenes Debüt verspürte der belgische Fußball-Lehrer wenig Lust auf Schönfärberei: „Ich war sehr enttäuscht. Ich schreie nicht oft, aber heute habe ich es in der Halbzeit getan.“