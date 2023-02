Kriminologe : Behr zu Dortmunder Einsatz: „Viel schief gelaufen“

Dortmund Nach der Anklage von fünf Polizisten im Fall des bei einem Einsatz in Dortmund erschossenen 16-Jährigen hat der Kriminologe Rafael Behr Vorgehen und Ausbildung bei der Polizei kritisiert und einen stärkeren Fokus auf Deeskalation gefordert.

Bei dem Einsatz im August 2022 sei „eine ganze Menge von Dingen schief gelaufen, die nicht alle den Polizisten unmittelbar anzulasten waren“, sagte er am Mittwoch im WDR. Es gebe eine „Gesamtatmosphäre in der Polizei, die sich ausrichtet an Terrorismusbedrohungen und Amoklagen. So sind die Polizisten mental und operativ ausgerüstet.“