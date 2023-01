Bundesliga : Bei Haller-Comeback: BVB erkämpft Sieg gegen FC Augsburg

Dortmund Borussia Dortmund ist beim umjubelten Bundesliga-Comeback von Sébastien Haller nach dessen Krebs-Erkrankung mit einem hart erkämpften Sieg erfolgreich ins neue Fußball-Jahr gestartet. Der Revierclub kassierte beim 4:3 (2:2) am Sonntag gegen den FC Augsburg zwar drei Gegentore, kam aber jedes Mal wieder zurück.

Arne Maier (40.), Ermedin Demirovic (45.+2) und Neuzugang David Colina (77.) erzielten jeweils den Ausgleich für die Augsburger. Der BVB schöpft nach dem Sieg am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga auch wieder Hoffnung im Kampf um die Champions-League-Plätze. Mit 28 Punkten sind die Dortmunder mit sieben Zählern Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern weiter Sechster. Augsburg rutschte auf Tabellenrang 15 ab. Haller wurde in der 62. Minute eingewechselt und kam nach seiner Krebs-Erkrankung erstmals für den BVB in einem Pflichtspiel zum Einsatz.