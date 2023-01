Lippe : Bei Verfolgungsfahrt Streifenwagen gerammt: Verletzte

Lage Beim Versuch, mehreren Streifenwagen mit einem gestohlenen Pick-up zu entkommen, sind in Lage östlich von Bielefeld zwei Polizisten verletzt worden. Der gestohlene Wagen sei bei der Verfolgungsfahrt frontal mit einem Streifenwagen kollidiert, teilte die Polizei Lippe am Montag mit.

Ein 35-jähriger Paderborner, der am Steuer des gestohlenen Wagens saß, kam in Untersuchungshaft. Der am 30. Dezember gestohlene auffällige Dodge Ram war von einem Zeugen auf der Autobahn 2 wieder erkannt worden.