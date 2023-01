Sport : Berhalter gegen Reyna: Bizarrer Streit im US-Fußball

Berlin Die Zukunft von US-Nationalcoach Gregg Berhalter ist nach Bekanntwerden einer lange zurückliegenden Gewalttat gegen seine Frau offen. Die Eltern von BVB-Profi Giovanni Reyna spielen auch eine Rolle.

„Offensichtlich ist dies keine positive Zeit für den Fußball in diesem Land und für unsere Männer-Nationalmannschaft“, sagte Präsidentin Cindy Parlow Cone vom US-Fußballverband am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. Wer das Team bei der Heim-WM 2026 betreuen soll, ist komplett offen.

Berhalter hatte am Dienstag in einem gemeinsamen Statement mit Ehefrau Rosalind zugegeben, seiner Partnerin vor 31 Jahren nach einem Streit in die Beine getreten zu haben. Dies sei ein „beschämender Moment“, den er „bis heute“ bereue, schrieb der frühere Bundesligaprofi von Energie Cottbus.