Bundesliga Berichte zu Wechsel von Dortmunds Bellingham zu Real

„AS“ schrieb demgegenüber, die Madrilenen seien zwar an Bellingham interessiert, gingen aber davon aus, dass der BVB den Fußballer wie Haaland an den Meistbietenden verkaufen werde. Eine Einigung sei deshalb eher unwahrscheinlich und Real werde sich auf keinen Fall an einem Überbietungswettbewerb beteiligen. Eine offizielle Mitteilung des Clubs gab es zunächst nicht.