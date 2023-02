Finanzen : Beschäftigungsrekord in NRW trotz Krise

Düsseldorf Mit durchschnittlich 7,3 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr einen Rekord erreicht. Das geht aus einer Vorlage von NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) für die Haushaltsausschusssitzung des Düsseldorfer Landtags an diesem Donnerstag hervor.

Die Zahlen zeigten, dass die Unternehmen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten konsequent an ihrem Personal festhielten, um in Zeiten des Aufschwungs gerüstet zu sein, hob er hervor. So habe sich die Lohnsteuer im vergangenen Jahr „als Stabilitätsanker erwiesen“.