Etat : Besonderes Landtagsjahr mit Haushaltsdauerstreit

Düsseldorf Mehr geredet wurde nie - und nie gab es mehr Hin und Her um den Landeshaushalt. Der Landtag blickt auf ein außergewöhnliches Jahr zurück.

2022 ist für den Düsseldorfer Landtag ein herausragendes Jahr gewesen: Hier wurde Ende Juni nicht nur die erste schwarz-grüne Regierung Nordrhein-Westfalens vereidigt. Am 8. Dezember erlebten die Abgeordneten die längste Plenarsitzung in der Geschichte des Landtags. Erst um 1.47 Uhr des Folgetages verabschiedete Landtagspräsident André Kuper sie nach mehr als 15 Debattenstunden in „eine verbleibende gute Nacht“.

Wie der Landtag in seiner Jahresstatistik 2022 vermerkt, die der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt, fiel auch die zweitlängste Sitzung der Landesgeschichte in dieses Jahr: Am 7. April 2022 hatte sie ebenfalls von zehn Uhr morgens bis 1.10 Uhr des Folgetages gedauert.