Besuch in der JVA Rheinbach „Therapie statt Strafe“

Der Gefangene ist zufrieden mit seiner Situation. „Ich habe als Zellenreiniger meine Arbeit, die Bediensteten sind sehr freundlich und es geht hier wesentlich lockerer zu“, sagt er an diesem Mittwoch in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rheinbach. Das war bis vor zwei Monaten noch anders. Da saß der Mann in einem anderen Bereich der JVA ein – und durfte dort die Zelle nur verlassen, wenn ihm die Bediensteten die Tür aufschlossen. Bis zu seinem Haftende im Mai lebt der Gefangene nun in einer Wohngruppe für Täter mit Suchtproblematik, wie es offiziell heißt. Und bereitet sich dort auf eine Therapie vor, die er unmittelbar nach seiner Haft antreten soll.