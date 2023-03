Prozess : Betrug an Tochter von Mordopfer: Mann beteuert Unschuld

Düsseldorf Im Prozess um den mutmaßlichen Betrug an der 14 Jahre alten Tochter einer Ermordeten hat der Angeklagte seine Unschuld beteuert. Laut Anklage hat der Mann dem Mädchen vorgegaukelt, sie sei aufgrund einer polizeilichen Anordnung verpflichtet, ihm die Geldkarte ihrer getöteten Mutter auszuhändigen, um Schulden zu begleichen.

„Meine Cousine hatte die Idee, mit der Bankkarte Geld abzuheben. Sie wollte die Schulden der Mutter begleichen“, sagte der 23-Jährige am Mittwoch am Amtsgericht in Düsseldorf aus. Er habe dann zusammen mit der 14-Jährigen in zwei Geschäften die Schulden der getöteten Mutter bezahlt. Dafür gebe es Zeugen. Er wisse nicht, warum ihn seine Cousine angezeigt habe.