Zwei Personen festgenommen : Raubüberfall in Köln: SEK-Beamte stürmen Wohnung

Raubüberfall in Köln: SEK-Beamte stürmen Wohnung

SEK-Beamte haben eine Wohnung in Köln-Sülz gestürmt. (Symbolbild) Foto: DPA

Köln Einen Tag nach einem bewaffneten Raub am Freitagnachmittag haben Spezieleinheiten der Polizei in Köln-Sülz eine Wohnung gestürmt und zwei Personen festgenommen.

Nachdem ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in Köln Opfer eines Raubes wurde, hat die Polizei mit Spezialeinheiten die mutmaßliche Tatortwohnung gewaltsam gestürmt. Dabei wurden am Samstag eine Frau und ein Mann festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilten.